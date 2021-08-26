رئيس مجلس الوزراء يرعى توقيع اتفاق مبادئ مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اجري اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة اولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط.

وتم توقيع الاتفاق عن الجانب العراقي، مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء السيدة مها حمودي عبد الجبار، فيما وقّع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة السيد لي دزهي.

ويساهم مشروع الطاقة الشمسية في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة، كما ويعد من أول المشاريع الرائدة في العراق والذي ينفذ لأول مرة.