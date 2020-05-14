زعماء العالم يؤكدون دعمهم للحكومة العراقية الجديدة

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مكالمات هاتفية من زعماء العالم للتهنئة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وللتأكيد على دعمهم للعراق والشعب العراقي.

فقد تلقى رئيس مجلس الوزراء مكالمات من ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية إيران الإسلامية، حسن روحاني، ورئيس وزراء جمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، ورئيس وزراء لبنان حسن دياب.

كما تلقى رئيس مجلس الوزراء مكالمات من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ومن وزير الدفاع التركي، خلوصي اكار.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب الذي هنأه على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قائلا إن العراق دولة قوية ولها دور محوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أكد أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة العراقية في سعيها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، وأنه يتطلع إلى الحوار الاستراتيجي المرتقب بين العراق والولايات المتحدة.

كما تلقى رئيس مجلس الوزراء مكالمة هاتفية من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة، دومينيك راب، الذي أكد على دعم بلاده للعراق، وعلى أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لجائحة كوفيد-19.

و تلقى رئيس مجلس الوزراء أيضا اتصالا من الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب من خلال بعثة الناتو التدريبية في العراق.

وشكر السيد رئيس مجلس الوزراء زعماء العالم على دعمهم ، وأكد أن الحكومة العراقية تسعى إلى بناء علاقات قوية مع جميع الدول على أسس المصالح المشتركة، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.